Wemby gapanikad batok sa Team USA

Isip pambato sa San Antonio Spurs, nakontra na ni French sensation Victor Wembanyama ang labing dekalidad nga mga magduduwa sa National Basketball Association (NBA).

Sa umaabot nga Paris Olympics, grabe na ang kahinam ni Wembanyama nga makontra pagbalik ang mga gipangtumbok ug ning higayuna, isip sakop sa France national team.

Matambalan lang ang kahinam ni Wembanya kon mahitabo ang potensyal nga panag-abot sa France ug Team USA sa finals sa Paris Games.

“As a basketball player, it’s also a dream to play against Team USA and even against all those players, all those legends,” matod ni Wembanyama.

/ AP