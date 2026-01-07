Wemby gisugat og pilde

Sa iyang pagbalik gikan sa duha ka mga duwa nga pagpalta, kulbahinam nga kapildihan ang nisugat ni San Antonio Spurs center Victor Wembanyama batok sa hosts Memphis Grizzlies, 105-106, kagahapon, Miyerkules, Enero 7, 2026, sa National Basketball Association (NBA).
Si Wembanyama kinsa nakasinati og bun-og sa iyang wa nga tuhod – nga maoy hinungdan nga nakapalta siya og mga duwa – niduwa na sab isip reserve player apan nakamugna gihapon siya og 30 puntos bisan sa limitado nga playing time.
Nahimo kini ni Wembanyama sulod lang lang sa 21 ka minutos nga pagduwa.
Sa nahabiling 3:46 minutos, gipapahuway na sa Spurs si Wembanyama bisan grabe kasikit ang kombati niadtong mga gutloa hangtod na sa pagkapupos sa oras.
Gipasabot ni Wembanyama nga gusto gyud unta siyang makatabang sa iyang mga kauban niadtong higayuna apan girespeto niya ang desisyon sa coaching staff.
"[It was] very hard. I've got to trust the process, got to trust my staff. Basketball, it's a team thing. We have to trust each other but at the same time hold each other accountable," matod ni Wembanyama.
Ang pagtrato sa Spurs ni Wembanyama ning duwaa sama niadtong nibalik siya pagduwa gikan sa pagkaangol (left calf strain), nga maoy hinungdan nga nakapalta kini og 12 ka mga duwa, sa sayong bahin sa komperensiya.
Bisan niini, ang Spurs diriyot pa midaog apan napalakan lang ni Grizzlies forward Santi Aldama ang potensyal nga makapadaog nga itsa ni Spurs guard De’Aaron Fox sa nahabiling 5.2 segundos.
Ang Spurs nga nahagbong sa 25-11 nga rekord—ikaduha sa Western Conference, nakadawat sab og 23 puntos gikan ni Julian Champagnie, 15 puntos gikan ni Stephon Castle, ug 13 puntos gikan ni Keldon Johnson.
Ang Grizzlies nga naa sa ika-10 nga dapit sa West bitbit ang 16-20 nga rekord, gipangulohan nila ni Cam Spencer ug Jaren Jackson Jr. pinaagi sa ilang 21 puntos matag usa, nidugang og 19 puntos si Jock Londale samtang niamot og 15 puntos si Vince William Jr.
Nakuha sa Grizzlies ang kadaugan bisan wala ang ilang starters nga sila si Ja Morant, Cedric Coward, ug Zach Edey kinsa pulos adunay angol. / Gikan sa wires