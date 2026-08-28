Wemby gituohang ma-MVP sa 2027

Niini pa lang ka sayo, ang mga eksperto nagpagawas na og panahom kon kinsa ang mahimong MVP sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Nag-una sa listahan mao ang higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama kinsa ikatulo ra sa piniliay ning maong pasidungog sa miaging season diin nakuha ni Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander ang iyang ikaduhang sunodsunod nga MVP award.
Sa umaabot nga season, anaa ra si Gilgeous-Alexander sa ikaupat sa listahan sa pagtuo sa mga eksperto. / Gikan sa wires