Wemby gituohang mohakot og awards

Sa ikatulo niyang season sa National Basketball Association (NBA), dayag na kaayo ang dominasyon sa 7’4” nga higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama.
Kon sa premiro niyang season, nadaog dayon ni Wembanyama ang Defensive Player of the Year award, gilamaun nga maharos sa French superstar ang mga pasidungog sa nagkadaiyang mga departamento.
Usa sa mga nagtuo niini si Golden State Warriors star Draymond Green, kinsa nipadayag sa iyang panahom sa iyang “The Draymond Green Show” podcast. / Gikan sa wires