Wemby kinahanglan og 20 ka minutos

Nagkinahanglang makaduwa og labing minos 20 ka minutos si Victor Wembanyama sa nahabiling tulo ka duwa sa San Antonio Spurs sa regular season sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) aron ma-qualify siya sa pagpanghatag og individual awards.
Si Wembanyama wala nakatiwas pagduwa atol sa kadaugan sa Spurs batok sa Philadelphia 76ers, 115-102, kagahapon, Abril 7, 2026 (PH time), gumikan sa iyang nasinating angol (rib contusion).
Ning pagsuwat, wala pa masayri kon unsa ka grabe ang nasinating angol sa 7’3” nga higante. / Gikan sa wires