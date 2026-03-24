Superbalita Cebu

Wemby malaumon siya maoy ma-MVP

Nagkanayon ang batan-ong higante sa San Antonio Spurs nga buhaton niya ang tanan aron inig human sa regular season sa 2025-26 National Basketball Association (NBA), wala na’y debate nga mahitabo kabahin sa kon kinsa ang mahimong MVP.

Alang ni Wembanyama, siya ang angayang ma-MVP sa season.

Hinuon giangkon niya nga sa pagkakaron, naa pa siya’y lig-ong mga kaatbang hilabi na ang kasamtangang MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder.

“I’m trying to make sure that at the end of the season, there’s no debate,” asoy ni Wembanyama. / Gikan sa wires

