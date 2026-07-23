Wemby maoy cover sa NBA 2K27 edition

Mapatik sa NBA 2K27 video game cover ang pambatong higante sa San Antonio Spurs nga si 7’4” Victor Wembanyama, taho sa ESPN.
Ang French superstar niagak sa Spurs sa 2026 National Basketball Association (NBA) Finals series sa miaging buwan apan napilde sila sa New York Knicks sulod sa lima ka duwa.
Sa ikatulo niyang season sa NBA, si Wembanyama nag-average og 25 puntos, 11.5 rebounds, ug league-leading 3.1 blocks.
Ang ubang mga magduduwa nga nabutang sa NBA 2K series naglakip nila ni Carmelo Anthony, anhing Kobe Bryant, Kevin Durant, Allen Iverson, LeBron James, Michael Jordan, Shaquille O’Neal, ug Jayson Tatum.
Si Wembayama kinsa nag-edad og 22, maoy ikatulong magduduwa sa Spurs nga nabutang sa cover sa NBA 2K series sunod nila ni Tony Parker (NBA 2K16, French version) ug Pau Gasol (NBA 2K17, Spanish version). / Gikan sa wires