Wemby mibuak og Spurs record

Nakabuak og franchise record ang higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama atol sa ilang kadaugan batok sa Portland Trail Blazers, 111-98, sa Game 1 sa Western Conference Playoff first round series sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Lunes, Abril 20, 2026 (PH time).
Si Wembanyama, kinsa karon pa lang sukad nakaduwa sa Playoffs, nimugna og 35 puntos aron pangulohan ang Spurs.
Nalabwan ni Wembanyama ang 32 puntos nga nahimo ni Spurs legend Tim Duncan, nga maoy kanhi franchise record sa Spurs sa playoff debut. / Gikan sa wires