Wemby miihaw sa T'Wolves

Nagmangtas ang higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama ug gipatilaw ang iyang kabangis sa Minnesota Timberwolves sa National Basketball Association (NBA) Halloween Game didto sa Frost Bank Center, San Antonio niadtong Dominggo, Nobiyembre 1, 2026 (PH time).
Ang 7-foot-4 nga si Wembanyama nipabuto og 43 puntos, lakip na ang pito ka rebounds, unom ka blocks ug upat ka assists para dalhon ang Spurs ngadto sa 121-111 nga kadaogan batok Timberwolves.
Sayong bahin palang sa duwa nibuhat na og 20 puntos si Wembanyama ug maoy unang player sa Spurs sukad ni Hall of Famer Tim Duncan niadtong 2001 nga nakaiskor og di mominus og 20 puntos sa first half sulod sa tulo ka sunodsunod nga duwa.
Nakakuha og igong suporta pud si Wembanyama gikan sa iyang teammates nga sila Dylan Harper ug De'Aaron Fox nga nitunol og 25 ug 22 puntos matag-usa.
Wa makaduwa sa superstar nga si Anthony Edwards sa Timberwolves tungod nagpaayo pa kini sa iyang operasyon sa tuhod.
Si Ayo Dosunmu nipupo og 29 puntos ug siyam ka rebounds, samtang si Jack McDaniels ug Jonathan Kuminga niamot og 19 puntos matag-usa.
Nag-viral sa social media si Wembanyama sa iyang pag-abot sa arena nga nagpakita isip Geralt of Rivia sa the Witcher nga series isip iyang Halloween costume. / RSC