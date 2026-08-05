Wemby miimbitar og mga kauban

I-host ni Victor Wembanyama ang walo ngadto sa 10 niya nga mga kauban sa San Antonio Spurs karong semanaha aron mag-training sa France sa iyang tinguha nga makabawi gikan sa ilang kapakyasan sa niaging finals series sa National Basketball Association (NBA) batok sa New York Knicks.
Kaugalingon lang kining inisiyatiba sa 6'4" nga higante aron makatabang isip usa ka lider sa Spurs. Lakip sa iyang gipangbuhat ning offseason, si Wembanyama nagpaubos na sab sa training kauban si NBA great Hakeem Olajuwon kinsa usa sa labing maayong sentro nga nakaduwa sa NBA. / Gikan sa wires