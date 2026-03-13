Wemby mipalta batok sa Nuggets

Wala nakaduwa ang batan-ong higante nga si Victor Wembanyama sa pag-host sa San Antonio Spurs batok sa Denver Nuggets kagahapon, Biyernes, Marso 13, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Kini gumikan kay nakasinati og angol (right ankle soreness) ang 7’4” French superstar.
Kini maoy labing unang higayon nga nakapalta og duwa si Wembanyama gikan niadtong Enero 3, 2026.
Sa pagpadaplin ni Wembanyama, nasugamak ang Spurs sa 131-136 nga kapildihan.
Bisan sa dakong haw-ang sa ilang puwersa, nakasukol gihapon og insakto ang Spurs una sila ningyukbo sa Nuggets. / Gikan sa wires