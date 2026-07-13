Wemby mipirma'g 5-yr. extension

Niuyon ang 7'4" nga higante nga si Victor Wembanyama sa gitanyag sa San Antonio Spurs nga $252 million maximum rookie-scale contract extension nga molanat og lima ka tuig.
Kini maoy ikatulong labing dako nga rookie extension contract sa kasaysayan sa National Basketball Association (NBA).
Kon buot hunahunaon, puwede gyud unta mangayo si Wembanyama og 30% supermax nga maghatag kaniya og $303 million nga kontrata apan wala na kini niya gibuhat ug nitando na lang siya 25% maximum.
"I'm here to stay. Whatever it takes," mensahe ni Wembanyama sa social media. / Gikan sa wires