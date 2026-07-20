Wemby moduwa na'g balik sa France

Gianunsiyo sa French Basketball Federation (FFBB) ning bag-ohay lang nga mobalik pagduwa ang 7'4" nga higante nga si Victor Wembanyama sa French national team sa labing unang higayon gikan niadtong 2024 Olympics.
Si Wembanyama kinsa usa na ka superstar sa National Basketball Association (NBA) ubos sa kampo sa San Antonio Spurs, nahilakip sa lineup sa France nga mokombati sa main qualifying round sa 2027 World Cup karong Agusto 2026.
Ning maong misyon, kontrahon sa France ang Slovenia ug Sweden.
Moduwa sab si Wembanyama sa tune-up games batok sa Serbia nga ipahigayon usa ka semana sa dili pa ang qualifiers.
Ang 22 nga si Wembanyama wala nakaduwa sa France sa Euro 2025 gumikan kay wala pa siya hingpit naalim gikan sa angol sa iyang tuo nga abaga.
"Victor is the undisputed leader of this generation. We need him here so that a relationship can develop with the rest of the squad, both on and off the court," matod ni French national team coach Frederic Fauthoux. / Gikan sa wires