Wemby naa na'y signature shoe

Aduna na'y Nike signature shoe si San Antonio Spurs superstar Victor Wembanyama sa umaabot human sa tulo niya ka impresibong seasons sa National Basketball Association (NBA).
Si Wembanyama nalakip sa mubo lang nga listahan sa mga magduduwa nga adunay signature sa Nike nga naglakip nila ni legend Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, ug anhing Kobe Bryant.
Dili pa lang tantong dugay nga nipirma siya og bag-ong lima ka tuig nga kontrata sa Spurs, nga nagbalor og $252 million. / Gikan sa wires