Wemby nag-una na sa MVP race

Ning hinapos nga bahin sa regular season, nipatong na sa No. 1 ang 7’3” nga higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama sa Kia MVP Ladder sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Sa iyang nakolekta nga mga numero sa nagkalainlaing mga departamento, naapsan na ni Wembanyama sa MVP race ang lider sa Oklahoma City Thunder nga si Shai Gilgeous-Alexander kinsa maoy kasamtangang regular season ug Finals MVP.
Gawas nila ni Wembanyama ug Doncic, ang laing lig-ong kandidato sa inilugay sa MVP mao si LA Lakers superstar Luka Doncic.