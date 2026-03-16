Wemby nagtinguha ma-MVP, ma-DPOY

Giangkon ni San Antonio Spurs giant Victor Wembanyama nga tinguha niyang angkunon ang MVP ug Defensive Player of the Year awards sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Gumikan niini, matod ni Wembanyama nga giampingan niya’g maayo ang iyang lawas ug naningkamot siya’g maayo nga mas mapalambo pa ang iyang abilidad.
Sa kasaysayan, lima pa lang ka mga magduduwa ang nakakuha sa MVP ug DPOY awards ug kini mao sila si Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Kevin Garnett ug Giannis Antetokounmpo. / Gikan sa wires