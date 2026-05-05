Wemby napatik sa kasaysayan

Napatik sa kasaysayan ang pambatong higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembayama atol sa ilang surpresang kapildihan batok sa Minnesota Timberwolves, 104-102, sa Game 1 sa ilang Western Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs kagahapon, Martes, Mayo 5, 2026 (PH time).
Kini human siya nakarehistro og triple-double nga 11 puntos, 15 rebounds ug 12 blocks ning maong duwa.
Si Wembanyama maoy ikatulo pa lang nga nakahimo og triple-double nga adunay blocks sa kasaysayan sa NBA Playoffs sunod nila ni Andrew Bynum ug Hakeem Olajuwon. / Gikan sa wires