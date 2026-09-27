Wemby No. 2 sa NBA

Gibutang sa ikaduha sa pinakamaayo nga player sa National Basketball Association (NBA) ang batan-on nga bigman nga si Victor Wembanyama sa ranking nga gihimo sa mga eksperto sa basketball.
Ang dali nga pagsulbong sa 7-foot-4 nga higante sa liga tungod sa iyang gipakita nga performance sa niagi nga season diin iyang giaswat ang San Antonio Spurs padulong ngadto sa NBA Finals.
Napakyas man tuod makampiyon ang Spurs human gibihag sa New York Knicks, apan ang mao panghitabo dako og marka sa karera ni Wembanyama.
Nag-average si Wembanyama sa regular season games og 25 puntos, 11.5 rebounds, 31. blocks ug 3.1 assists matag-duwa, samtang sa playoffis nibuhat siya og 23.8 puntos, 10.9 rebounds, 3.5 blocks, 2.7 assists nga average.
Sa ranking nga gipawagas sa ESPN, gibutyag sa sports analysts nga ang beterano nga si Nikola Jokic mao ang numero uno karon sa liga.
Si Wembanyama nga ikalima lang sa milabay nga ranking nisaka sa ikaduha nga pwesto, gisudan kini ni Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder, Luka Doncic sa Los Angeles Lakers ug Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat.
Apil sa top 10 sila Jalen Brunson sa Knicks, Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves, Cade Cunningham sa Detroit Pistons, Jayson Tatum sa Boston Celtics ug Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers. / RSC