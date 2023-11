Wemby pasado

Ania’y pipila ka mga kasina­tian ni San Antonio Spurs No. 1 overall pick Victor Wem­banyama sa nag-una ni­yang pito ka mga duwa sa Na­tional Basketball Association (NBA): Nipuntos siya’g 38 sa usa ka duwa, niduwa og back-to-back games sa la­bing unang higayon, kaduha nalubong og 40 puntos, na­usikan og dakong labaw ug napilde, nakagukod og dakong labaw ug midaog.

Edukasyon kini alang sa French basketball phenom.

Kon sumadahon ang tanan, nakapasar ang 7’4’ ug 19 anyos nga basketbolista.

Ning puntoha, nag-average si Wembanyama og 19.4 puntos, 8.4 ka rebounds ug 2.6 ka blocks.

Ang katapusang magduduwa nga nakarehistro ning maong averages sa nag-una niyang pi­to ka mga duwa sa NBA mao si Shaquille O’Neal niadtong 1992.

Ang hiniusang opinyon niadtong higayuna, talagsaon ang ka­pabilidad ni O’Neal. Mao sab ang mga opinyon ning higayuna.

“We’ve never seen anything like this,” matod pa ni Indiana Pacers coach Rick Carlisle.

Lahi na ang klase sa duwa karon sa NBA apan lisod debatihon ang gisulti ni Carlisle kabahin sa abilidad ni Wembanyama sa sulod ug gawas.

Sukad, wala’y rookie nga nag-average sa mga numero ni Wembanyama sa pinuntosay ug rebounds lakip na sa three-point area.

Ang labing duol nga nakahimo niini mao si Larry Bird.

“Every night is a challenge,” matod ni Wembanyama. “I’ve still got a lot to prove to my teammates and my coach.”

Misupak ang coach ni Wembanyama nga si Gregg Popovich sa iyang gipanulti.

“The first thing I would say is that his parents did a very good job,” matod ni Popovich.

“He’s one of the most mature 19-year-olds I’ve ever been around. His character is incredible. His view of the world is mature. He understands who he is, he feels comfortable in his own skin. Talent is talent, but he’s going to channel that and figure out exactly what his game should be.”

Si Los Angeles Lakers superstar LeBron James nagtuo nga sangko sa langit ang maabot sa abilidad ni Wembanyama.

“The guy’s going to be great,” matod ni James, kinsa usa ka four-time MVP.