Wemby, Spurs pilde na sab

Nirehistro og kaugalingon niyang season-high 45 pun­tos si Trae Young aron pa­ngulohan ang Atlanta Hawks sa pagdagit sa host San Antonio Spurs paingon sa ika-13 nga sagunsong kapildihan niini, 137-135, ning Biyernes, Disyembre 1, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Gawas sa iyang nagdilaab nga opensa, napagawas sab ni Young ang iyang katakos sa depensa.

Sa nahabiling 2.7 segundos, nakakuha si Young og offensive foul gikan kang Jeremy Sochan nga maoy nakapaseguro sa kadaugan sa Hawks.

“Trae taking a charge at the end of the game, it’s a big-time play,” matod ni Atlanta coach Quin Snyder.

“Just a hell of a play by Trae. It overshadowed what was a stellar offensive night.”

Nagkanayon si Young nga niadtong mga gutloa, napangagpasan niyang daan nga moa­gresibo paglusot si Sochan a­­ron mugnaon ang potensyal nga makapugos og overtime.

“I knew he was going to try to get to the basket, it was a transition play,” batbat ni Young. “I was the only one back. I could only foul him or try to take a charge. So, I just slid over and tried to take a charge. Just one play, that was a big play for us but we all also made a lot of plays.”

Si Dejounty Murray nidugang og 24 puntos alang sa Hawks samtang aduna pa sila’y laing lima ka mga sakop nga nakamugna og dobleng numero nga mga puntos.

Ang Spurs gipangulohan ni Sochan pinaagi sa iyang career-high nga 33 puntos samtang niamot og 21 puntos ug 12 ka rebounds si rookie sensation Victor Wembanyama.

Ang Hawks ningsaka sa 9-9 nga rekord, ikasiyam sa Eastern Conference, samtang ang Spurs naumod sa labing ubos sa Western Conference bitbit ang 3-15 nga baraha.