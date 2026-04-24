Wemby wa’y seguro kon makaduwa sa Game 3

Wala pa’y kaseguroan kon makaduwa ba ang 7’4” nga higante sa San Antonio Spurs sa ilang pag-asdang sa balwarte Portland Trail Blazers karong Sabado, Abril 26, 2026 (PH time), alang sa Game 3 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Association (NBA).
Kini human nabunal sa sawog ang nawong ni Wembanyama sa 2nd quarter atol sa kapildihan sa Spurs sa Game, 103-106, nga maoy nakatabla sa series.
Hinuon, nikuyog si Wembanyama sa Spurs sa pagbiyahe niini paingon sa Portland human kini niagi sa concussion protocol sa NBA.
"He's looking good. The update is that he is following each protocol and he is progressing,” matod ni San Antonio coach Mitch Johnson.
Sabutan pa og maayo sa kadagkuan sa Spurs kon angayan bang paduwaon karon si Wembanyama kinsa bag-ohay lang nakadawat og balik sa Defensive Player of the Year award.
Naa o wala si Wembanyama, kinahanglang modoble’g kayod ang ubang mga sakop sa Spurs aron maalkontra ang dakong kadasig nga nakuha sa Trail Blazers human sa ilang kadaugan sa Game 2. / Gikan sa wires