West gihandum atol sa NBA finals

Gihandum si Jerry West sa NBA Finals niadtong Miyerkules sa gabii.

Ang NBA ug ang fans sa Game 3 sa Dallas nihatag og pasidungog sa kinabuhi sa Basketball Hall of Famer pinaagi sa pregame video tribute ug moment of silence sa wala pa ang duwa.

Si West namatay sayo sa Miyerkules sa edad nga 86.

Ang ABC broadcaster nga si Mike Breen nipadayag sa pregame nga tribute, nga giunhan sa mga 15 segundos nga kahilom sulod sa usa ka gubot nga arena.

“The NBA family mourns the passing of a basketball giant, Jerry West, an NBA cornerstone for over six decades,” matod ni Breen samtang ang mga hulagway ni West gipakita sa giant overhead scoreboard.

Si West usa ka All-Star player matag tuig sa iyang pagduwa ug nakatabang sa Lakers sa NBA Finals siyam ka higayon.

Sa gawas sa korte, nagpadayon ang kalantip ni West, nagsilbi nga arkitekto sa walo ka mga team championship.

Usa ka kampeon sa NBA, giila siya sa Hall of Fame isip usa ka magdudula, kontribyutor ug miyembro sa 1960 U.S. men’s Olympic team.

“Jerry West was also the first player ever recognized as finals MVP and his ability to deliver in pressure situations time and time again earned him the appropriate nickname, ‘Mr. Clutch,’” dugang ni Breen. / AP