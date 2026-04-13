West no. 3 naangkon sa nuggets

Hingpit nga naangkon sa Denver Nuggets ang No. 3 spot sa Western Conference human nila gipangbuntog ang host San Antonio Spurs, 128-118, kagahapon, Lunes, Abril 13, 2026 (PH time), atol sa pagtiklop sa regular season sa National Basketball Association (NBA).
Ang Nuggets, nga ninghuman sa ilang kampanya sa regular season dala ang 54-28 nga rekord, makigsangka sa No. 6 Minnesota Timberwolves (43-39), sa 1st round best-of-seven playoff series.
Sa ilang bahin, ang Spurs, nga natanggong nang daan isip West No. 2, nahagbong sa 62-20.
Sa playoff 1st round, kontrahon sa Spurs ang modaog sa usa ka Play-in game tali sa Phoenix Suns ug Portland Trail Blazers, nga mao ang mag-ilog sa West No. 7.
Ang Nuggets, nga ningrehistro sa ika-12 nilang sunodsunod nga kadaugan, adunay pito ka mga magduduwa nga ninghimo og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 25 ni Julian Strawther.
Ang lider sa Nuggets nga si Nikola Jokic nidugang og 23 puntos ug walo ka rebounds alang sa kadaugan, nga iyang nahimo sulod lang sa kapin sa 18 ka mga minutos nga pagduwa -- tanan sa 1st half.
Ang mga minutos ni Jokic sulod sa korte igo na aron makaabot siya sa gikinahanglang 65 ka mga duwa aron puwede mahimong kandidato ang usa ka magduduwa alang sa inilugay og individual awards.
Ang ubang mga magduduwa sa Nuggets nga nakatampo og dobleng numero nga puntos mao sila si Jonas Valanciunas (16), David Roddy (15), Bruce Brown (14), Curtis Jones (13), ug Jalen Pickett (11).
Ang Spurs ningkombati nga wala ang ilang higanteng lider nga si Victor Wembanyama, kinsa ilahang gipapahuway (right ankle injury management).
Sa pagpadaplin ni Wembanyama, ang Spurs gipangulohan ni De’Aaron Fox pinaagi sa iyang 24 puntos, nidugang og 19 puntos si Devin Vassell samtang niamot og 18 puntos si Keldon Johnson. / Gikan sa wires