West title labnihon og suway sa Thunder

Suwayan pagtiklop sa defending champion Oklahoma City Thunder ang 2025-26 National Basketball Asociation (NBA) Western Conference Finals sa ilang pagpakigbatok og balik sa host San Antonio Spurs sa Game 6 ning best-of-seven series sugod karong alas 8:30 Biyernes sa buntag, Mayo 29, 2026 (PH time).
Human sa ilang dakong daog sa Game 5, 127-114, nga naghatag kanila og 3-2 nga bintaha sa series, ang Thunder seguradong nakabaton og dugang pagsalig nga humanon ang series ning higayuna aron kontrahon sa NBA Finals ang New York Knicks, nga yanong ningpalagpot sa Cleveland Cavaliers, 4-0, sa Eastern Conference Finals.
Magsilbeng babag ning tinguha sa Thunder ang lunod-patay nga mga dumadapig sa Spurs, nga seguradong magpunsisok sa Frost Bank Center, ug ang gilaumang paggawas sa kabangis sa higanteng si Victor Wembanyama.
Sa Game 5, igo lang nimugna og 20 puntos si Wembanyama ug tataw nga dili kuntento niini si Spurs coach Mitch Johnson.
Nagkanayon si Johnson nga aron modako ang ilang poruhan nga makapugos og deciding game, kinahanglang mas moagresibo si Wembanyama.
“He’s going to have to score more than 20 points for sure,” matod ni Johnson.
Apan labing seguro, dili makasugakod ang Spurs kon wala’y makahatag og dakong suporta kang Wembanyama.
Ang Spurs mosalig sab nila ni Stephon Castle, Julian Champagnie, De’Aaron Fox ug Devin Vassell.
Ning sangkaa, kuwestiyunable gihapong makaduwa ang usa sa mga pambato sa Thunder nga si Jalen Williams ug dili gihapon makaduwa si Ajay Mitchell.
Apan bisan wala sila si Williams ug Mitchell, ang Thunder nakapamatuod na kon unsa ka lawom ang ilang puwersa, nga gipangulohan sa kasamtangang back-to-back MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander. / Gikan sa wires