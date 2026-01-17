Westbrook aduna pa’y ikabuga

Gipakita ni Russel Westbrook nga naa pa’y nahabilin sa iyang tanke sa ika-17 nga tuig sa National Basketball Association (NBA).
Ang combo-guard nipakatap og 26 puntos, unom ka assists ug unom ka tres para aswaton ang Sacramento Kings batok Washington Wizards, 128-115, didto sa Sacramento, Sabado, Enero 17, 2026 (PH time).
Si Westbrook nasulod sa liga tuig 2008 isip 4th overall pick sa Thunder nga iyang gipangulohan hangtod 2019.
Human sa Thunder, niduwa si Westbrook sa Houston Rockets, Washington, LA Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets ug karon sa Kings. / RSC