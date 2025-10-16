Ang kanhi Most Valuable Player nga si Russell Westbrook gikuha sa Sacramento Kings para sa umaabot nga National Basketball Association (NBA) 2025-2026 season nga sugdan na karong Oktubre 22, 2025 (PH time).
Ang agent ni Westbrook nga si Jeff Schwartz sa Excel Sports Management maoy nagpahibalo sa bag-ong chapter sa iyang player nga gihatagan og one-year minimum salary deal sa Kings.
Para kang Westbrook, kini ang iyang ika-18 season sa iyang mabulokon nga NBA career diin nakakuha siya og duha ka scoring titles ug lakip na ang MVP honors.
Ang all-around guard nagsugod isip starter sa kadaghanan sa iyang karera apan gigamit siya nga sixth man sa miaging mga season sa Denver Nuggets diin nag-average siya og 13.3 puntos, 6.1 assists, 4.9 rebounds, ug 1.4 steals sulod sa 27.9 minutos, ug 44.9 shooting percentage gikan sa field.
Si Westbrook nga mag-37 anyos sa sunod bulan, wala pa makadaog og NBA championship.
Sa tibuok career ni Westbrook nakahimo na siya og 26,205 puntos, luyo ni Oscar Robertson (26,710). Kulang na lang siya og 75 assists aron mahimong ikawalong player nga makaabot og 10,000 assists sa NBA.
Nakaduwa na si Westbrook og 1,237 ka duwa (1,075 ka starter) ug adunay average nga 21.2 puntos, 8.0 assists, 7.0 rebounds, ug 1.6 steals sukad nga gipili siya sa Seattle SuperSonics isip No. 4 overall pick sa 2008 NBA Draft.
Ang Sonics nahimong Oklahoma City Thunder, ang team nga iyang girepresentar sa dihang nadaog niya ang MVP award sa 2016-17 season. Nakaduwa sab siya para sa Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, ug Denver Nuggets. / RSC