Westbrook gusto’ng mag-torchbearer

Nagtinguha ang retiradong National Basketball Association (NBA) nga si Russell Westbrook nga mahimong torchbearer sa 2028 Olympics, nga ipahigayon sa iyang yutang natawhan Los Angeles, California, USA.
Ning offseason, si Westbrook, 37, surpresang nianunsiyo sa iyang pagretiro human sa 18 ka tuig nga pagduwa sa NBA.
Ning bag-ohay, si Westbrook gipasidunggan sa Los Angeles City Council tungod sa iyang naabot sa NBA ug sa iyang mga nahimo sa komunidad pinaagi sa iyang Why Not? Foundation.
Sa NBA, si Westbrook nakaduwa sa pito ka teams diin ang katapusan ang Sacramento Kings. / Gikan sa wires