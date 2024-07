Westbrook mopaingon sa Nuggets

Gibuhian sa Los Angeles Clippers ang usa sa ilang mga pambato nga si Russell Westbrook pinaagi sa sign-and-trade deal aron makuha si Kris Dunn gikan sa Utah Jazz.

Apan gilaumang i-buy out o bayaran og mas ubos nga kantidad sa Jazz ang kasamtangang kontrata ni Westbrook aron makapirma kini sa Denver Nuggets.

Si Westbrook, kinsa usa ka nine-time All-Star ug National Basketball Association (NBA) MVP niadtong 2017 dihang nagduwa pa kini sa Oklahoma City Thunder, sulod na sa lima ka mga higayon nga nabalhin og team.

Sa miaging season, ang 35 anyos nga si Westbrook nag-average og career-low nga 11.1 puntos isip usa ka reserba nga magduduwa sa Clippers, nga gipalagpot sa Dallas Mavericks sa 1st round pa lang sa playoffs.

“Russ is an all-time great, and we were fortunate to have him here,” pamahayag ni Clippers president of basketball operations Lawrence Frank.

“He lifted the energy and intensity of the group. We look forward to seeing him continue his decorated career.”

Naghuwat lang si Westbrook nga mahuman ang proseso sa waivers una siya mopirma sa Nuggets, nga nagkinahanglan og guard human nila gibuhian sila si Kentavious Caldwell-Pope ug Reggie Jackson sa sayong bahin ning buwana.

Si Westbrook nakig-uban nila ni LeBron James ug Anthony Davis sa Los Angeles Clippers niadtong 2021 sa pamasin nga makasul-ob na siya og singsing sa kampyunato apan wala kini nahitabo.

Niadtong 2023, nibalhin si Westbrook sa Clippers aron ikauban sila si Paul George, James Harden ug Kawhi Leonard sa laing pamasin nga makabaton na siya og korona apan wala gihapon kini nahitabo.

Kon madayon pagbalhin si Westbrook sa Nuggets – nga gituohang mao gyud ang mahitabo – ikauban niya sila si Nikola Jokic ug Jamal Murray sa lain niyang pagsuway nga makalabni na og korona. / AP