Westbrook nakuha ang 25,000 career points

Nabuhat ni Russell Westbrook ang 25,000 career points ug nahimong ika-25 nga pla­yer sa NBA nga nikulit sa ma­ong personal milestone.

Nikuha og luna si Westbrook sa talagsaon nga lista human ang running layup sa nahabiling 2:44 sa duwa sa Los Angeles Clippers kontra Detroit Pistons sa Sabado, Pebrero 3, 2024 (RP time) sa Detroit.

Gitapos ni Westbrook ang duwa nga adunay 23 puntos lakip sa siyam ka assists aron tabangan ang Clippers sa 136-125 nga kadaugan sa korte sa Pistons.

“I’m so grateful to be on this team,” padayag ni Westbrook. “I don’t take any of this for granted.”

Kauban ni Westbrook sa lista sa players nga adunay 25,000 puntos ang iyang teammate nga si James Harden nga nakakuha sa milestone Disyembre sa miaging tuig.