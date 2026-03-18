Westbrook No. 5 na sa assist list

Niambak og duha ka mga ang-ang si Sacramento Kings guard Russell Westbrook sa all-time assists list human siya nakapasa og 10 ka assists atol sa kapildihan sa Kings batok sa San Antonio Spurs, 104-132, kagahapon, Miyerkules, Marso 18, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nagpatong na sa ikalimang dapit si Westbrook ning maong listahan sa iyang kinatibuk-ang 10,336 assists.
Ang mga nag-una ni Westbrook mao ang upat ka legends nga sila si John Stockton (15,806), Chris Paul (12,552), Jason Kidd (12,091) ug LeBron James (11,909). / Gikan sa wires