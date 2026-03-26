Westbrook posible dili na pabalikon

Gipaubos sa MRI si Sacramento Kings guard Russell Westbrook human kini nakapalta og duha ka mga duwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) gumikan sa nasinati niining angol sa tuo nga tiil.
Basi sa resulta sa MRI, wala pa masayri kon makabalik pa ba pagduwa sa season si Westbrook.
Susihon pa pagbalik sa umaabot nga mga adlaw ang dagan sa pagpaalim ni Westbrook.
Ang Kings kasamtangang nagbitay sa labing ubos nga luna sa West dala ang 19-54 nga rekord ug usa sila sa teams nga wala na’y paglaom nga makaabante sa post season. / Gikan sa wires