Wet Market Ordinance hugtanong ipatuman sa Moalboal

Sugod karong Lunes, Marso 2, 2026, hugot nga ipatuman sa kagamhanang lokal sa Moalboal, Cebu ang Wet Market Ordinance, diin gimanduan ang tanang namaligya og isda ug karne nga mamaligya lang sa sulod sa gitagana nga wet market area.
Sa pamahayag nga gi-post sa opisyal nga Facebook page niadtong Biyernes, Pebrero 27, 2026, ang Moalboal Public Information Office, nagkanayon nga pakunhoran ug palig-unon sa LGU ang implementasyon sa Ordinance 148-2020.
Ubos niining maong ordinansa, ang tanang manindahay og isda ug karne kinahanglan nga mobaligya sa ilang mga produkto sulod lang sa designated wet market area aron maseguro ang kahusay, kalimpyo, ug kaluwasan sa pagkaon alang sa mga pumapalit.
Namatikdan sa LGU nga aduna gihapon pipila ka mga manindahay ang nagpadayon sa pagpamaligya gawas sa wet market bisan aduna na’y hawanan alang sa ilang pagbaligya sulod sa pasilidad.
Ubos sa ordinansa, ang mga malapason pahamtangan og magsaka nga mga multa. Nagbalor og P500 ang multa sa premirong paglapas, mosaka kini sa P1,500 sa ikaduhang pagsalapas, ug P2,500 o hangtod 15 ka mga adlaw nga pagkabilanggo, depende sa desisyon sa korte.
Sugod karong Lunes, Marso 2, pakusgan sa munisipyo ang ilang information campaign sulod sa merkado aron maseguro ang pagsunod sa mga hingtungdang manindahay.
Ang mga kopya sa ordinansa magpabiling naka-post sa wet market, merkado publiko, ug sa munisipyo aron pagpahibalo sa publiko ug pagpahinumdom sa mga manindahay sa ilang mga obligasyon ubos sa lokal ug nasyonal nga mga regulasyon sa panglawas ug sanitasyon. / CDF