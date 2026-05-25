Whale shark watching padayon

Padayon ang whale shark watching operations sa Oslob, apan ang adlaw-adlaw nga aktibidad magsalig gihapon sa presensya o sightings sa mga butanding, sumala sa lokal nga opisyal sa turismo niadtong Lunes, Mayo 25, 2026.
Ang katin-awan giluwatan human sa upat ka adlaw nga panagsang pagkawala sa mga butanding sugod niadtong Mayo 22, nga hinungdan sa temporaryong paghunong sa operasyon sa buntag.
Matod ni Oslob Tourism Officer Elsie Ronolo, sirado ang interaction area alas 8 sa buntag niadtong Lunes human walay makita nga butanding sa initial scouting.
Apan, duha ka butanding ang nisulod sa lugar alas 9 sa buntag, human sab sa usa ka sighting niadtong Dominggo sa hapon.
“Padayon ang operasyon. Wala kini opisyal nga gisira o gitemporaryong gipahunong,” matod ni Ronolo.
Ang attraction bukas adlaw-adlaw gikan alas 6 hangtod alas 10 sa buntag.
Sa laing bahin, nihangyo si Cebu Provincial Tourism Head Rowena Montecillo sa publiko nga likayan ang pagpakatap og dili verified nga impormasyon sa social media nga mahimong hinungdan og kabalaka sa mga lokal ug langyaw'ng turista.
“Magmatngon ta sa atong isulti kay panginabuhian kini sa daghang pamilya. Ihatag nato ang tinuod nga impormasyon, dili mga hearsay,” matod niya.
Giingon sab ni Montecillo nga suportahan gihapon sa probinsiya ang komunidad ug mokunsulta sa mga residente alang sa posibleng alternatibong panginabuhian ug training programs.
Bisan pa niini, giila niya nga ang Oslob nagpabiling usa sa top tourist destinations sa Sugbo, kauban ang Moalboal ug Badian, ug dako og natampo sa tourism arrivals ug kita sa probinsiya.
Kasagaran adunay 800 hangtod 900 ka bisita kada adlaw sa Mayo, samtang molapas og 1,000 kada weekend, ug mahimong moabot og 2,000 sa peak season.
Ang entrance fee tag P500 alang sa lokal ug P1,000 alang sa mga langyaw, lakip na ang boat ug guide services. / CDF