White House wa pa hisguti sa NYK

Hangtod karon, wala pa naghisgot ang New York Knicks kon kanus-a kini mobisita sa White House aron isaulog ang ilang paglangkat sa kampyunato sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Mao kini ang gibutyag sa lider sa Knicks nga si Jalen Brunson kinsa maoy napiling Finals MVP.
“... People are making assumptions and saying everything, but together we haven’t discussed it yet, and so we’ll cross that bridge when we get to it,” matod ni Brunson.
Sa sayo pa, mismong ang tag-iya sa Knicks nga si James Dolan ang nibutyag nga ilaha nang gidawat ang imbitasyon aron mobisita sa WhIte House.
Si Dolan usa ka suod nga higala ni President Donald Trump kinsa personal nitan-aw sa Game 3 sa NBA Finals series batok sa San Antonio Spurs. / Gikan sa wires