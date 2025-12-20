White nagpauwan og tres para sa Celtics

Nipahagsa og siyam ka tres si Derrick White ug nitapos nga adunay game-high 33 puntos para aswaton ang Boston Celtics sa 129-116 home victory batok sa Miami Heat sa National Basketball Association (NBA) game, Sabado, Disyembre 20 sa Miami, Florida.
Ang All-Star guard nga si Jaylen Brown nidugang og 30 puntos, siyam ka rebounds, ug pito ka assists sa Boston, kinsa niputol sa ilang duha ka sunodsunod nga pilde. Si Kel'el Ware maoy nangulo sa pildero nga Heat sa iyang 24 puntos ug 14 rebounds, samtang si Bam Adebayo nitunol og 16 puntos ug 10 rebounds. / RSC