Wikipedia workshop sa Sugbo mipalig-on sa papel sa mga tinun-an sa kahibalo, komunidad

Malampusong gipahigayon ang “Wiki Pagkat-on sa Sugbo,” dungan sa kasaulogan sa ika-25 ka tuig nga Anibersaryo sa Wikipedia nga gipangulohan sa WikiClub Cebu niadtong Enero 17, 2026, sa Cebu City Public Library.
Ang maong workshop gitambungan sa mga tinun-an sa Komunikasyon ug Journalism gikan sa Cebu Normal University (CNU) ug University of the Visayas (UV), diin gipaila sa Wikipedians ang Wikipedia ug ang mahinungdanong papel niini isip labing taas ug usa sa labing popular nga encyclopedia ug website sa tibuok kalibutan.
Gipasabot usab ang “Five Pillars of Wikipedia” sa yano ug masabtan nga paagi, diin gihisgutan nga ang Wikipedia usa ka encyclopedia nga gisulat sa neutral nga pamaagi, libre ug bukas ang sulod, gikinahanglan ang pagtahod ug sibilidad sa tanan, ug walay hugot nga lagda basta patas ug matarong ang tumong.
Usa sa labing bug-at nga mensahe sa mga speaker mao ang pag-awhag sa mga partisipante nga ipaambit ang kaugalingong panulundon ug kasaysayan isip mga Sugboanon.
Matod nila nga dili kinahanglan nga eksperto ang usa ka tawo, basta aduna la’y kahibalo sa lokal nga estorya ug tinuoray nga kadasig sa pagtabang, kini dako na kaayo og ikatampo alang sa umaabot nga henerasyon.
Gitudloan sab ang mga estudyante unsaon pag-edit ug pag-update sa mga artikulo sa Wikipedia gamit ang kasaligan nga tinubdan.
Gipaila sab ang “Wikimedia Commons,” usa ka website diin mahimong mag-upload og mga litrato nga magamit sa Wikipedia ug uban pa nga proyekto.
Alang sa usa ka estudyante, ang pag-upload sa litrato nga siya mismo ang nakakuha sa ilang kampus, usa ka yano apan makapahimuot nga kasinatian ug pamatuod nga bisan gamay nga buhat, dako kini og tabang sa uban.
Usa ka mensahe nga nitatak sa hunahuna sa mga nitambong mao nga imbes mag-usik og oras sa sige og doom scrolling, mas maayong gamiton kini sa pagtampo sa komunidad tungod kay ang mga minutong masayang sa walay pulos nga pag-scroll mahimo unta nga kahibalo nga makatabang sa uban, diri man sa Sugbo o bisan asang suok sa kalibotan.
Nakapukaw usab og bag-ong panglantaw ang usa ka speaker nga nagpahinumdom nga kasagaran sa mga litrato ug estorya gikuha sa adlaw, apan ang mga hulagway ug kasinatian sa kagabhion adunay kaugalingong mga sugilanon nga angay hatagan og igong pagtagad ug lahi nga perspective.
Sa katapusan, gipaambit sa Wikipedians ang ilang panaw sa pagtukod ug pagpalapad sa komunidad. Dili lang kini bahin sa paghimo og mga artikulo, kondili sa pagbalik sa koneksyon sa mga tawo nga usa ka tulay tali sa teknolohiya ug katawhan nga usahay nabahin tungod sa sobra nga paggamit niini.
Sa hilom ug makahulogang paagi, ang Wikipedia nahimong dapit sa pagtagbo sa kahibalo, pagkamamugnaon, ug pagkatawo.
Alang sa mga estudyante sa CNU ug UV, ang “Wiki Pagkat-on sa Sugbo” usa ka pahinumdom nga ang kasamtangan nga henerasyon adunay dakong papel sa pagdala og paglaum ug kausaban. Sa pagtampo sa Wikipedia, ilang napamatud-an nga ang kahibalo kon ipaambit, mahimong tulay paingon sa mas lig-on nga komunidad ug mas malinawong kaugmaon. (BJC / LC Marie Manuel, UV BA-Communication student)