Wila milusad og libro alang sa kabataan

Sa pagpadayon sa pagpreserbar ug pagpalambo sa Binisayang Sinugboanon, gilusad sa Women in Literary Arts (WILA) ang ilang libro nga Mga Karaang Sugilanon Alang sa Kabataan: Cebuano Folktales niadtong Mayo 22, 2026 sa Rizal Memorial Library and Museum Building sa Cebu City. Ang maong publikasyon maoy bunga sa kapin napulo ka mga tuig nga paningkamot sa organisasyon aron mapadayon ang pag-ila ug paggamit sa Cebuano nga pinulongan pinaagi sa katitikan alang sa kabataan.
Ang libro, nga gisulat sa Binisayang Sinugboanon ug English, naglangkob sa siyam ka tradisyonal nga mga sugilanon nga gisaysay pag-usab aron masabtan ug higugma-on sa mga batan-ong magbabasa. Gibahin kini sa duha ka mga seksyon: mga sugilanon bahin sa tawo ug mga sugilanon bahin sa mananap. Tumong niini ang pagdasig sa kabataan sa pagbasa samtang gipaila kanila ang kadato sa kultura ug panulondon sa mga Sugboanon.
Lakip sa mga sugilanon bahin sa tawo ang Ang Labing Matahom nga mga Kamot, Ang Kataw, Ang Batang Walay Kamot ug Tiil, Ang Sinugdanan sa Sinulog, ug Juan Pusong. Samtang ang seksyon sa mga sugilanon sa mananap naglangkob sa Ang Managsuon nga Kalabaw, Si Pakol ug si Kugita, Nganong Mohadyong ang mga Lamok Duol sa Lungag sa Imong Dalunggan, ug Haring Gangis ug Haring Leon. Ang matag sugilanon gisaysay pag-usab sa mga Cebuanong magsusulat ug giubanan sa mga hulagway nga gihimo sa lokal nga mga ilustrador. Gi-edit ang libro ni Erlinda K. Alburo, usa ka iladong eskolar sa Cebuano nga pinulongan.
Sa pakighinabi sa Akademiyang Bisaya, gipadayag ni Ma. Milagros T. Dumdum, usa sa mga founding member sa WILA, nga nagsugod ang ilang panaghisgot sa maong proyekto niadtong 2014. Matod niya, ilang nahuna-hunaan ang paghimo og basahon alang sa kabataan nga maggamit sa Binisayang Sinugbuanon isip paagi sa paglig-on sa paggamit ug pagpreserbar sa lokal nga pinulongan.
Bisan pa sa kalisdanan sa pagpangita og publisher tungod sa pagtuo sa uban nga limitado ang merkado alang sa mga basahong Cebuano, wala sila mawad-i og paglaum. Pinaagi sa ilang kaugalingong paningkamot ug dedikasyon, natuman gyod ang proyekto. Ang Sto. Niño de Cebu Publishing House maoy mipatik niini.
Labaw pa sa usa ka koleksiyon sa mga sugilanon, ang libro usa ka mahinungdanong kontribusyon sa pagpreserbar sa pinulongan ug kultura sa mga Sugboanon. Pinaagi niini, nanghinaut ang WILA nga mas daghang kabataan ang mahigugma sa pagbasa ug sa ilang kaugalingong kultural nga kabilin. Ang libro mapalit sa kantidad nga P500 matag kopya. / REV