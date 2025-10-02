Wildcats makigkinawrasay sa Jaguars

Mga duwa karon:
5:15 pm- USC batok UCLM (High School)
6:45 pm- USJ-R batok CITU (College)
Suwayan pagposte sa Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Wildcats ang ikaduha nilang sunodsunod nga kadaugan sa ilang pagpakigbatok sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars sa main game karong Biyernes, Oktubre 3, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Human sila nasugamak sa sunodsunod nga kapildihan sa nag-una nilang tulo ka tahas, ang Wildcats nakapagawas na sa ilang kabangis ug ilang gipangkawras ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 72-65, sa labing ulahi nilang duwa.
Sa ilang bahin, ang Jaguars mosuway pa pagkutlo sa labing una nilang daog sulod sa tulo ka mga duwa.
Napilde man tuod ang Jaguars sa nag-una nilang duha ka duwa apan nakahatag sila og saktong kombati una sila ningyukbo sa Benedicto College (BC) Cheetahs, 74-76, ug defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 62-66.
Sa premirong duwa, magsangka ang University of San Carlos (USC) Baby Warriors ug University of Cebu Lapu-Lapu
Mandaue (UCLM) Jr. Webmasters sa high school division.
Ang Baby Warriors adunay 0-3 nga rekord samtang ang Jr. Webmasters adunay 1-1 nga baraha. / ESL