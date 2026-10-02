Wildcats mikatkat sa ikaupat

Mga duwa karon:
12:30 pm- USJ-R batok PSs (High School)
2:00 pm- USPF batok UV (High school)
3:30 pm- BC batok UCLM (College)
5:00 pm- USJ-R batok USC (College)
Nikatkat sa ikaupat nga puwesto ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats human nila gipangkawras ang University of Cebu-Main Webmasters, 59-53, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Oktubre 1, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Coliseum.
Ang duha ka kampo pareho nang naggunit og 4-3 nga rekord apan sa winner-over-the-other, ang Wildcats maoy nahiluna sa mas taas nga puwesto samtang ningdakin-as ang Webmasters sa ikalimang luna.
Grabe ka sikit ang engkuwentro sa nag-unang duha ka quarters apan nakaginhawa og luagluag ang Wildcats dihang nakaposte sila og 43-37 nga labaw pagtiklop sa ikatulong quarter.
Ning-aksiyon paggukod ang Webmasters sa 4th quarter apan nagpakalig-on ang Wildcats aron ipreserba ang unom ka puntos nga kadaugan.
Gipangulohan ni Braebon Ali Thompson ang Wildcats pinaagi sa iyang 13 puntos samtang nidugang og siyam ka puntos si Ed Andre Omambac.
Ang Webmasters gipangulohan ni Luther Gabriel Leonard pinaagi sa iyang game-high 19 puntos samtang niamot og 12 puntos si Maverick Eligoyo.
Sa high school division, gipangkawras sab sa Benedicto College (BC) Baby Cheetahs ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, 61-56. / ESL