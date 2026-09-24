Wildcats mikawras sa Panthers

Sa laing higayon, nagpakita na sab og nindot nga duwa si Braebon Ali Thompson aron aswaton ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats ngadto sa 68-53 nga kadaugan batok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa collegiate basketball tournament sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) Season 26 niadtong Miyerkules, Septiyembre 23, 2026, sa Cebu Coliseum.
Ang Fil-British nga bag-ong recruit gikan sa Davao nga si Thompson, niburak og 19 puntos, nakakuha og 16 ka rebounds, nihatag og tulo ka assists, ug duha ka blocked shots aron agakon ang Wildcats sa 3-2 nga rekord.
Si John Eimrod Rodulfa nihatag og lig-on nga suporta kang Thompson pinaagi sa iyang 16 puntos, lima ka rebounds, lima ka steals, ug lima ka assists.
Ang Wildcats nga nagtinguha nga tapuson ang ilang kahidlaw, nakakita sa agianan taliwala sa ikatulo nga quarter paingon sa ilang kadaugan.
Ang Panthers nga nahagbong sa 1-4 nga rekord, gipangulohan ni Peter John Peteros nga adunay 16 puntos, samtang si John Anthony Aligway nitali og 10 puntos.
Sa high school division, ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors nakasakmit sa ilang ikaduhang kadaugan pinaagi sa paglampornas sa bag-ong salmot nga Paref Springdale School (PSS) Titans, 80-65.
Sa kadaugan, niuswag ang rekord sa San Carlos ngadto sa 2-2, samtang ang Titans nagpabiling walay daog human sa upat ka duwa.
Si Ahron Andrei Casul ug John Glicerd Gaviola ang nangulo sa opensa sa Baby Warriors pinaagi sa ilang 13 puntos matag usa. / ESL