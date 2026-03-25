Willams di mobalhin bisan na UFA na

Dili mobalhin og team ang beteranong si Kelly Williams bisan gibutang siya sa TNT Tropang 5G sa unrestricted free agent.
Nagkanayon si team manager Jojo Lastimosa nga aduna gihapon kalambigitan sa Tropang 5G ang 44 anyos nga kanhi MVP sa Philippine Basketball Association (PBA) bisan usa na kini ka UFA.
Gipasabot ni Lastimosa nga aduna sila’y gentleman’s agreement kang Williams nga dili kini mopirma og kontrata sa laing team.
Kini nga lakang gihimo sa Tropang 5G samtang naa pa sa Amerika si Williams.
Matod ni Lastimosa nga ning maong lakang, mahatagan og kahigayunan ang mga magduduwa nga sama og posisyon ni Williams nga makapamatuod sa ilang katakos.
Hinuon, aron makatabang sa pagtapak sa haw-ang nga nabiyaan ni Williams, gikuha sa Tropang 5G ang 6’6” nga si Justine Chua.
Nidugang si Lastimosa nga ning maong lakang, mahatagan sab si Williams nga makapahuway og insakto ug lab-as ang kondisyon niini sa panahon nga kinahanglanon na siya’g balik sa team sa umaabot.
Ang magduduwa nga anaa sa UFA aduna na’y kagawasan nga mopirma sa laing team apan sa kaso ni Williams, daw kuli kining mahitabo tungod sa inamigo nga kasabutan.
Kini nga lakang dili na bag-o alang sa Tropang 5G. Mao sab kini ang ilang gibuhat sa dugay na nilang team captain nga si Jayson Castro dihang nagpaalim pa kini sa iyang angol (ruptured patellar tendon).
Gibuhat na sab kini sa ubang teams kaniadto sama sa mga kaso nila LA Tenorio ug Joe Devance sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug Beau Belga sa Rain or Shine Elasto Painters.
Apan adunay inamigong kasabutan ang wala natuman dihang nakadesisyon si Jared Dillinger nga mobiya sa Meralco Bolts aron mobalhin sa Ginebra niadtong 2019. / ESL