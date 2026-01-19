Williams di kaduwa batok sa Cavaliers

Nasuta nga nakasinati si Oklahoma City Thunder star forward Jalen Williams og right hamstring strain hinungdan nga dili siya makaduwa sa pag-asdang sa Thunder sa Cleveland Cavaliers karong Martes, Enero 20, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nasinati ni Williams ang iyang angol atol sa kapildihan sa Thunder batok sa Miami Heat, 120-122, niadtong Dominggo, Enero 18.
Wala pa masayri kon kanus-a makabalik pagduwa si Williams kinsa nag-average og 16.8 puntos sulod sa 24 ka duwa sa kasamtangang season. / Gikan sa wires