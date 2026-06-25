Williams, Eala sud sa 2nd Rd.

Ning-abante sa sunod round ang panagpares nila ni Filipina rising star Alex Eala ug American legend Venus Williams sa Bad Homburg Open doubles event sa Germany.
Nahitabo kini human nila gipanghampak ang panagpares nila ni Australian Alexandra Osborne ug American Catherine Harrison, 6-3, 6-4, sa 1st round ning Women’s Tennis Association (WTA) 500 event niadtong Miyerkules sa gabii, Hunyo 24, 20206 (PH time).
Sa pagsugod sa duwa, nagpakita dayon og maayong koneksyon sa usa’g usa sila si Eala ug Williams sa ilang pagposte og 4-0 nga labaw sa 1st set.
Niaksyon paggukod sila si Osborne ug Harrison pinaagi sa pagmugna og duha ka sunodsunod nga kadaugan nga nakapahak sa labaw nila ni Eala ug Williams.
Human niini, nagpulipuli na pagmugna og puntos ang duha ka mga parisan, nga pabor nila ni Eala ug Williams.
Lahi na ang dagan sa duwa sa 2nd set, nga nagtabla human sa walo ka mga engkuwentro, 4-4.
Apan human niini, nagpakita og determinasyon sila si Eala ug Williams aron dag-on ang sunod nga duha ka mga duwa aron hingpit angkunon ang kadaugan.
Ang nidaog nga pares nakakuha og 35 ka service points batok sa 31 sa ilang kaatbang samtang pareho silang nakakuha og 19 ka return points.
Ang kadaugan gilaumang nakahupay sa pagbati nila ni Eala ug Williams, kinsa parehong nanamilit dayon sa tagsatagsa nila ka labing unang tahas sa singles event.
Sa sunod round, kontrahon nila ni Eala ug Williams ang panagpares nila ni Slovakian Tereza Mihalikova ug Bitish Olivia Nicholls.
Ang panagpares nila ni Mihalikova ug Nicholls ning-abante sa 2nd round pinaagi sa pagmakmak Chinese nga panagpares nila ni Jiang Xinyu ug Xu Yifan, 6-2, 6-3, sa 1st round. / ESL