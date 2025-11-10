Williams gihulagway nga sama sa bino

Gihulagway si TNT Tropang 5G veteran Kelly Williams nga sama sa bino, nga magkadugay magka­lami.

Kini human nakakulit og kasaysayan si Williams sa Philippine Basketball Association (PBA) sa edad nga 43.

Nahitabo kini niadtong Sabado, Nobiyembre 8, 2025, atol sa overtime nga kadaugan sa Tropang 5G batok sa Terrafirma Dyip, 109-95, sa Season 50 Philippine Cup.

Ning maong sangka, nagpakatap si Williams og 28 puntos lakip na niini ang 8-of-13 three-point shooting.

Ang walo ka tres nga nahimo ni Williams maoy iyang career-high ug siya ang labing edaran nga nakamugna niini sa kasaysayan sa labing unang professional nga liga sa Asya.

“I’ve got to give glory to God. To have this turnaround, it’s got to be all Him,” matod ni Williams kinsa maoy 2008 MVP nga napatik sa www.pba.ph.

“Coach (Chot Reyes) has been given me the opportunities to do what I do. And he’s been trusting me, and my teammates have been trusting me to take the shots.” / ESL