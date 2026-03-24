Williams gisugat og dakong daog

Sa iyang pagbalik og duwa, gisugat og dakong kadaugan si Oklahoma City Thunder star Jalen Williams batok sa host Philadelphia 76ers, 123-103, kagahapon. Martes, Marso 24, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Williams, kinsa wala nakaduwa sa niaging 16 ka mga duwa sa Thunder tungod sa iyang hamstring injury, niamot og 18 puntos alang sa kadaugan, nga ika-12 nga sagunson sa defending champion.
Sulod lang sa 26 ka mga duwa nakapakita og aksyon si Williams sa 2025-26 season gumikan kay nakasinati kini og nagkalainlaing natad sa pagkaangol. / Gikan sa wires