Williams mitubag na sa contract termination

Nagkanayon si TNT Tropang Giga coach Jojo Lastimosa nga nadawat na sa ilang pambatong guard nga si Mikey Williams ang ilahang gipadala nga notisya sa contract termination.

Si Lastimosa, kinsa bag-uhay lang napili nga Executive of the Year awardee sa 2023 Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Awards Night, nga nitubag na si Williams apan wala siya nasayod sa insaktong detalye.

“Na-serve na ‘yung [notice of] termination (kay Mikey Williams). I think he already replied. I think the PBA sent him a letter already about his termination,” matod ni Lastimosa nga napatik sa Spin.ph.

“‘Yung TNT still holds his rights. Si Mikey, ang balita namin, he was able to respond and ‘yung response niya is pinadala sa TNT which I don’t know kung ano ‘yung laman ng response. I don’t know.”

Matod ni Lastimosa nga mismong si PBA board chairman Ricky Vargas maoy nangulo sa diskusyon kabahin niini.