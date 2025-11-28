Williams mobalik na’g duwa karon

Superbalita Cebu

Williams
Mobalik na pagduwa ang usa sa mga pambato sa Oklahoma City Thunder nga si Jalen Williams sa ilang pag-host sa Phoenix Suns karong Sabado, Nobiyembre 29, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Mao kini ang labing unang pagduwa ni Williams sa 2025-26 season.

Si Williams kinsa sakop sa 2024-25 Third-Team All-NBA selection, niagi og operasyon sa offseason sa kamot (wrist torn ligament).

Bisan wa si Williams, ang defending champions nakamaneho paggunit sa overall leadership dala ang 18-1 nga rekord. / Gikan sa wires 

