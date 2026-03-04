Williams mobalik na'g duwa sa PBA

Human sa dul-an sa tulo ka mga tuig sukad sa iyang pagbiya sa Philippine Basketball Association (PBA), nakatakda nang mobalik si Fil-Am Mikey Williams sa labing unang professional nga liga sa Asya.
Ang beteranong pointguard opisyal na nga gidawat sa Converge FiberXers kagahapon, Miyerkules, Marso 4, 2026, usa ka semana sa dili pa sugdan ang PBA Commissioner’s Cup.
Si Williams katapusang nagduwa sa PBA niadtong Abril 2023 ug niadtong higayuna, natabangan niya ang iyang kanhi team TNT Tropang 5G nga maangkon ang Governor’s Cup title. Siya ang Finals MVP niadtong higayuna. / ESL