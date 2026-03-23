Williams mobalik pagduwa karon

Mobalik na pagduwa gikan sa pagkaangol (hamstring) ang usa sa mga pambato sa defending champion Oklahoma City Thunder nga si Jalen Williams batok sa Philadelphia 76ers karong Martes, Marso 24, 2026 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).
Si Williams katapusang nakaduwa niadto pang Pebrero 12.
Ning tuiga, kaduha na nakasinati si Williams ning sama nga angol hinungdan nga ubay-ubay na nga mga duwa nga wala siya nakapakita og aksyon.
Ning 2025-26 season, si Williams nag-average og 17.5 puntos, 5.4 assists ug 4.7 rebounds. / Gikan sa wires