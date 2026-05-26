Williams posibleng moduwa’g balik sa West Game 5

Adunay posibilidad nga makabalik na pagduwa ang usa sa mga pambato sa defending champion Oklahoma City Thunder sa ilang pag-host sa San Antonio Spurs sa Game 5 sa Western Conference finals series sa National Basketball Association (NBA) karong Miyerkules sa alas 8:30 sa buntag, Mayo 27, 2026 (PH time).
Si Williams wala nakatiwas sa Game 2 ning maong series human siya nakasinati pagbalik og left hamstring injury, nga taudtaod na sab nga naghasol kaniya.
Hinuon, gilista sa Thunder si Williams nga “kuwestiyunable” sa Game 5, nagpasabot nga puwede siyang paduwaon sa Thunder kon sa ilang tan-aw kaya na niining mobalik pagduwa.
Mahinungdanon kaayo alang sa Thunder ang pagbalik ni Williams hilabi na kay segurado na nga dili gihapon makaduwa ning higayona ang lain nilang pambato nga si Ajay Mitchell kinsa nakasinati og calf injury sa Game 3.
Dihang parehong wala nagduwa sila si Williams ug Mitchell, ang Thunder yanong gipangkastigo ni Victor Wembanyama ug sa kinatibuk-ang puwersa sa Spurs sa Game 4, 103-82, nga maoy nakatabla sa best-of-seven series.
Kon mapahimuslan og balik sa Spurs ang sitwasyon sa Thunder ning higayona, hayan usa na lang ka daog ang ilang kinahanglan aron makabalik sa NBA Finals sa labing unang higayon gikan niadtong 2014. / Gikan sa wires